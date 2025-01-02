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2 января, 02:00

Украинский шахматист расплакался после драматичного поражения на турнире в США

Украинский шахматист Иванчук заплакал после поражения на турнире в Нью-Йорке

Украинский шахматист Василий Иванчук не смог сдержать слёз после поражения от американского гроссмейстера Даниэля Народицкого на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке. Видеозапись напряжённой партии распространили пользователи соцсетей.

55-летний Иванчук сохранял шансы на выход в плей-офф турнира, но допустил ошибку в эндшпиле. Задумавшись над ходом, он пропустил момент, когда его время истекло, и, нажав на таймер слишком поздно, потерпел поражение. Сразу после партии Иванчук заплакал. Его поддержали как соперник, так и организаторы соревнований.

Василий Иванчук расплакался после поражения. Видео © X / ChessBase India

Этот эпизод стал переломным для шахматиста. После поражения он уступил в двух следующих партиях, что привело к его вылету с турнира. Иванчук завершил соревнования на 66-м месте.

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В декабре российские шахматисты успешно выступили на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. Первое место завоевал Володар Мурзин, серебро досталось Александру Грищуку, а бронзовую медаль получил Ян Непомнящий. Таким образом, все призовые места достались спортсменам из РФ.

Обложка ©

X / David Llada

Анатолий Цейко
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