«Думаю, это реально»: Девятилетний шахматный гений из России рассказал о своей мечте

Российский шахматист Роман Шогджиев выразил надежду, что ему удастся выполнить норму гроссмейстера в 2025 году. Об этом девятилетний спортсмен-вундеркинд сообщил в интервью ТАСС.

«Вообще, хочется быть чемпионом мира. А в этом году хочу выполнить норму гроссмейстера. Думаю, это реально», — пояснил шахматист.

Шогджиев также рассказал, что собирается принять участие во взрослых турнирах «Аэрофлот Опен» (28 февраля — 7 марта) и «Иви Grand Prix Chess» (7-14 марта) в Москве.