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Регион
20 января, 12:01

«Думаю, это реально»: Девятилетний шахматный гений из России рассказал о своей мечте

ТАСС: Шахматист Шогджиев надеется выполнить норму гроссмейстера в 2025 году

Роман Шогджиев. Обложка © Пресс-служба Федерации шахмат Москвы

Роман Шогджиев. Обложка © Пресс-служба Федерации шахмат Москвы

Российский шахматист Роман Шогджиев выразил надежду, что ему удастся выполнить норму гроссмейстера в 2025 году. Об этом девятилетний спортсмен-вундеркинд сообщил в интервью ТАСС.

«Вообще, хочется быть чемпионом мира. А в этом году хочу выполнить норму гроссмейстера. Думаю, это реально», — пояснил шахматист.

Шогджиев также рассказал, что собирается принять участие во взрослых турнирах «Аэрофлот Опен» (28 февраля — 7 марта) и «Иви Grand Prix Chess» (7-14 марта) в Москве.

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Напомним, ранее Роман Шогджиев установил уникальный рекорд. Спортсмен стал самым молодым игроком в шахматы в истории, кто получил балл международного мастера. Это произошло на турнире RadnickiChess IM в Сербии.

Дарья Нарыкова
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