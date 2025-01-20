«Думаю, это реально»: Девятилетний шахматный гений из России рассказал о своей мечте
ТАСС: Шахматист Шогджиев надеется выполнить норму гроссмейстера в 2025 году
Роман Шогджиев. Обложка © Пресс-служба Федерации шахмат Москвы
Российский шахматист Роман Шогджиев выразил надежду, что ему удастся выполнить норму гроссмейстера в 2025 году. Об этом девятилетний спортсмен-вундеркинд сообщил в интервью ТАСС.
«Вообще, хочется быть чемпионом мира. А в этом году хочу выполнить норму гроссмейстера. Думаю, это реально», — пояснил шахматист.
Шогджиев также рассказал, что собирается принять участие во взрослых турнирах «Аэрофлот Опен» (28 февраля — 7 марта) и «Иви Grand Prix Chess» (7-14 марта) в Москве.
Напомним, ранее Роман Шогджиев установил уникальный рекорд. Спортсмен стал самым молодым игроком в шахматы в истории, кто получил балл международного мастера. Это произошло на турнире RadnickiChess IM в Сербии.