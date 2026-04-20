Юные шахматисты из РФ взяли 15 медалей на первенстве мира по блицу

Юные российские шахматисты успешно выступили на чемпионате мира по блицу в Сербии. Команда завоевала 15 медалей — семь золотых, три серебряные и пять бронзовых. В категории мальчиков до восьми лет россияне заняли весь пьедестал почёта.

Турнир прошёл на курорте Врнячка-Баня. В соревнованиях участвовали мальчики и девочки до 8, 10, 12 лет, а также юноши и девушки до 14, 16 и 18 лет. По итогам первенств мира по рапиду и блицу российские спортсмены победили в медальном зачёте. На счету команды 25 наград.

«Наши молодые шахматисты вновь показали высокие результаты на мировом первенстве и выиграли медальный зачёт. <...> Важно, что в Сербии наши ребята играли под флагом России. На церемонии закрытия они поднимутся на пьедестал с государственным флагом, а при награждении наших чемпионов будет звучать гимн Российской Федерации», — сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Ранее 19-летний студент первого курса Новосибирского технического университета НЭТИ Эрдэм Хубукшанов получил звание международного гроссмейстера. Решение приняла Международная федерация шахмат. Присвоение звания утвердили на апрельском конгрессе ФИДЕ 2026 года.