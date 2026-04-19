19-летний студент из Новосибирска получил звание международного гроссмейстера

Студент первого курса Новосибирского технического университета НЭТИ Эрдэм Хубукшанов удостоен звания международного гроссмейстера по решению Международной федерации шахмат. Решение о присвоении звания было принято на апрельском конгрессе Международной шахматной федерации 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

В университете отметили, что Хубукшанов стал пятым международным гроссмейстером за всю 75-летнюю историю НГТУ НЭТИ. До него этого высокого звания добивались Павел Малетин, Дмитрий Бочаров, Сергей Юдин и Вера Небольсина.

Молодому спортсмену сейчас 19 лет, и он входит в число самых юных гроссмейстеров не только в России, но и в мире. В его спортивной карьере уже есть победа на мировом юношеском первенстве по блицу, серебро чемпионата Европы среди юношей и вторые места на первенствах Азии по быстрым шахматам и блицу. Также шахматист становился победителем и призёром первенств России среди юниоров и юношей разных возрастных категорий.

Подготовкой спортсмена занимаются международный гроссмейстер и тренер сборной России Сергей Рублевский, а также Дмитрий Бочаров, работающий со сборной Новосибирской области. В университете его развитие курирует доцент факультета бизнеса Алексей Долгов.

Ранее сообщалось, что на первенстве мира по быстрым шахматам среди детей и юниоров, прошедшем в сербском курортном городе Врнячка-Баня, российские спортсмены завоевали десять медалей различного достоинства. В их активе — две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды по итогам соревнований в разных возрастных категориях.