Зумеры перестали ходить в клубы и подсели на маджонг, вязание и кексики

Замеры начали выбирать вместо шумных тусовок в клубе спокойные «бабушкины» хобби. Они массово подсели на китайскую настольную игру маджонг, а также выпечку кексиков и вязание. Об этом сообщает издание Ainvest.

В Сан-Франциско 25-летний Райан Ли организует масштабные вечеринки, посвященные маджонгу, которые собирают до 200 человек в барах и ресторанах. Согласно данным Eventbrite, число мероприятий по маджонгу в США за год выросло на 179 процентов. Нейробиологи отмечают, что медленные повторяющиеся движения, характерные для вязания и других ручных занятий, помогают снижать стресс, тренировать память и внимание, а также поддерживать когнитивное здоровье.

Эксперты подчеркивают, что популярность этих хобби среди зумеров обусловлена отдыхом от цифрового шума, живым общением и связью с культурными традициями. Если раньше такие занятия считались уделом пенсионеров, то теперь они становятся частью молодежной культуры, предлагая альтернативу быстротечным развлечениям в социальных сетях.