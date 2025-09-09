Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 11:46

Зумеры перестали ходить в клубы и подсели на маджонг, вязание и кексики

Ainvest: Зумеры в США начали массово играть в маджонг, готовить и вязать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dekazigzag

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dekazigzag

Замеры начали выбирать вместо шумных тусовок в клубе спокойные «бабушкины» хобби. Они массово подсели на китайскую настольную игру маджонг, а также выпечку кексиков и вязание. Об этом сообщает издание Ainvest.

В Сан-Франциско 25-летний Райан Ли организует масштабные вечеринки, посвященные маджонгу, которые собирают до 200 человек в барах и ресторанах. Согласно данным Eventbrite, число мероприятий по маджонгу в США за год выросло на 179 процентов. Нейробиологи отмечают, что медленные повторяющиеся движения, характерные для вязания и других ручных занятий, помогают снижать стресс, тренировать память и внимание, а также поддерживать когнитивное здоровье.

Эксперты подчеркивают, что популярность этих хобби среди зумеров обусловлена отдыхом от цифрового шума, живым общением и связью с культурными традициями. Если раньше такие занятия считались уделом пенсионеров, то теперь они становятся частью молодежной культуры, предлагая альтернативу быстротечным развлечениям в социальных сетях.

Останина призвала учить зумеров вести хозяйство вместо платных курсов по уборке и готовке
Останина призвала учить зумеров вести хозяйство вместо платных курсов по уборке и готовке

Помимо вязания и маджонга замеры в последнее время полюбили сауны. Они устраивают в них целые вечеринки, однако это может быть опасно для здоровья, предупреждает кардиолог. Как оказалось, саунинг может привести к потере сознания и летальному исходу.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar