Останина призвала учить зумеров вести хозяйство вместо платных курсов по уборке и готовке

Необходимость в платных курсах по домоводству для подростков возникла из-за пробелов в семейном и школьном воспитании, заявила депутат Госдумы Нина Останина. Такое мнение она высказала специально для Life.ru, комментируя появление коммерческих уроков по стирке и готовке.

Останина возложила часть вины на либеральный подход в образовании, при котором любое вовлечение детей в труд считалось эксплуатацией, что привело к воспитанию потребительского поколения. Она призвала родителей и школу совместно воспитывать в подростках бытовые навыки, вернув в учебные заведения уроки труда и тесное взаимодействие с родительским сообществом.

В подростковом возрасте, тем более после 17-18 лет ребята уже готовы должны быть, в том числе и в быту, и сами себя обслуживать, и как раз помогать родителям по хозяйству. Мы воспитали поколение детей, которым свойственны были потребительские отношения к жизни, к взрослым. И теперь плоды всего этого, что называется, пожинаем Нина Останина депутат Госдумы

В качестве положительного примера она привела возрождённые уроки труда в Новосибирске, где девочки изучают домашнее хозяйство, а мальчики — столярное дело.

«Девочки занимаются там домашним хозяйством, у мальчиков там столярное дело. И тут же столкнулись с тем, что у нас волонтёры сейчас в зону спецоперации плетут, готовят, свечи льют, и они говорят: «А почему бы вот на уроках труда это не стали делать наши дети?» Переговорили с директором, он говорит: «Да, очень хорошая идея», — рассказала она.

Фото © freepik/senivpetro

Депутат также раскритиковала коммерциализацию этого вопроса, заявив, что на неготовности молодёжи к самостоятельной жизни теперь спекулируют, превращая её в источник дохода. Парламентарий отметила, что возросшая надобность в таких услугах свидетельствует о проблемах, истоки которых находятся в семьях, а школа должна помогать их решать.

«Поэтому возросшая надобность в курсах по стирке, готовке и прочему для зумеров — истоки здесь в семьях, а дальше уже и школа. Школа — это тот самый институт, который вместе с родителями должен помогать не только обучать детей, но и воспитывать. Поэтому в данном случае и одно, и другое», — пояснила депутат.

Депутат Останина заявила, что, несмотря на возвращение в школу уроков труда, важно также возродить взаимодействие между школой и родительским сообществом. Она подчеркнула необходимость проведения масштабных родительских собраний и важность роли классного руководителя, который должен знать о жизни каждого ребёнка и информировать родителей о его поведении в школе.