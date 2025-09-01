Четыре нам, одну вам: Россияне обыграли армян на турнире по нардам

Российские спортсмены победили на первом международном турнире по нардам «Первое Армянское Гран-При» в Ереване, завоевав четыре золотые медали из шести. Об этом сообщают организаторы соревнований с призовым фондом 50 тысяч долларов.

В состязаниях приняли участие представители 16 стран, включая Японию, США и Армению. Армянские нардисты смогли взять одно золото, ещё одна награда высшего достоинства досталась спортсменам из Японии. Американская команда ограничилась серебряными медалями в отдельных дисциплинах.

«Международная федерация нард тепло поздравляет победителей и призёров нашего первого турнира! Спасибо всем участникам за эти незабываемые пять дней с нами. Мы благодарны за ваши отзывы и все добрые слова об организации мероприятия — и с нетерпением ждём встречи с вами снова», — говорится в сообщении.