Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 18:47

Четыре нам, одну вам: Россияне обыграли армян на турнире по нардам

Российские нардисты взяли 4 золота из 6 на международном турнире в Ереване

Участники соревнования. Обложка © Telegram / Международная федерация нард

Участники соревнования. Обложка © Telegram / Международная федерация нард

Российские спортсмены победили на первом международном турнире по нардам «Первое Армянское Гран-При» в Ереване, завоевав четыре золотые медали из шести. Об этом сообщают организаторы соревнований с призовым фондом 50 тысяч долларов.

В состязаниях приняли участие представители 16 стран, включая Японию, США и Армению. Армянские нардисты смогли взять одно золото, ещё одна награда высшего достоинства досталась спортсменам из Японии. Американская команда ограничилась серебряными медалями в отдельных дисциплинах.

«Международная федерация нард тепло поздравляет победителей и призёров нашего первого турнира! Спасибо всем участникам за эти незабываемые пять дней с нами. Мы благодарны за ваши отзывы и все добрые слова об организации мероприятия — и с нетерпением ждём встречи с вами снова», — говорится в сообщении.

Российский спортсмен Сергей Павлович победил доминиканца на турнире UFC
Российский спортсмен Сергей Павлович победил доминиканца на турнире UFC

Ранее Life.ru рассказывал о победе российской пловчихи Александры Пищиковой на чемпионате мира по синхронному плаванью. Девушка выиграла золото, выступая в сольной произвольной программе.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Армения
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar