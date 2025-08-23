Мессенджер MAX
23 августа, 13:27

Российский спортсмен Сергей Павлович победил доминиканца на турнире UFC

Обложка © ТАСС / Alejandro Salazar

Сергей Павлович продолжает укреплять позиции в UFC — россиянин выиграл бой против Валдо Кортеса-Акосты единогласным решением судей.

Поединок состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 257 в Шанхае. Бой продлился все три раунда и завершился судейским вердиктом: 30:27, 29:28, 29:28 в пользу россиянина. У спортсмена в профессиональной карьере теперь 20 побед и 3 поражения.

Российские фигуристы прорвались в список участников отбора на Олимпиаду в Милане

Ранее российский каноист Захар Петров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Милане. Он преодолел дистанцию 500 метров за 1 минуту 46,27 секунды, опередив чеха Мартина Фуксу на 0,44 секунды и молдавского спортсмена Сергея Тарновского на 1,11 секунды.

Милена Скрипальщикова
