Российский спортсмен Сергей Павлович победил доминиканца на турнире UFC

Поединок состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 257 в Шанхае. Бой продлился все три раунда и завершился судейским вердиктом: 30:27, 29:28, 29:28 в пользу россиянина. У спортсмена в профессиональной карьере теперь 20 побед и 3 поражения.

Ранее российский каноист Захар Петров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Милане. Он преодолел дистанцию 500 метров за 1 минуту 46,27 секунды, опередив чеха Мартина Фуксу на 0,44 секунды и молдавского спортсмена Сергея Тарновского на 1,11 секунды.