Российский каноист Захар Петров завоевал золото чемпионата мира в Милане

Российский каноист Захар Петров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в итальянском Милане. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 46,27 секунды, обойдя чеха Мартина Фуксу на 0,44 секунды и молдавского спортсмена Сергея Тарновского на 1,11 секунды.

Петров стал победителем в финале на 500 метров (каноэ), показав лучший результат среди всех участников. Для 23-летнего спортсмена это золото ЧМ стало четвёртым — в 2024 году он выиграл три медали высшей пробы на соревнованиях в Узбекистане.

Российские спортсмены на соревнованиях выступают в нейтральном статусе, без флагов и гимна страны.