Российский каноист Захар Петров завоевал золото чемпионата мира в Милане
Захар Петров. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Российский каноист Захар Петров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в итальянском Милане. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 46,27 секунды, обойдя чеха Мартина Фуксу на 0,44 секунды и молдавского спортсмена Сергея Тарновского на 1,11 секунды.
Петров стал победителем в финале на 500 метров (каноэ), показав лучший результат среди всех участников. Для 23-летнего спортсмена это золото ЧМ стало четвёртым — в 2024 году он выиграл три медали высшей пробы на соревнованиях в Узбекистане.
Российские спортсмены на соревнованиях выступают в нейтральном статусе, без флагов и гимна страны.
Ранее сборная России выиграла золото чемпионата мира по плаванию в смешанной эстафете комплексным плаванием, соревнования проходят в Сингапуре. Победителями стали Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев, показав время 3 минуты 37,97 секунды. Второе место заняла команда Китая с результатом 3 минуты 39,99 секунды, третье — команда Канады (3 минуты 40,90 секунды).