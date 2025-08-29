Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

28 августа, 21:22

Россиянка Пищикова выиграла чемпионат мира по синхронному плаванию среди юниоров

В Афинах завершился триумфальный для российской спортсменки день на чемпионате мира по синхронному плаванию среди юниоров. Александра Пищикова завоевала золотую медаль в сольной произвольной программе.

Пищикова набрала 254,4884 балла, что позволило ей занять первое место. Ранее, в первый соревновательный день турнира, российские спортсменки заняли весь пьедестал в дисциплине «фигуры»: Станислава Козлова, София Михайлова и Леся Гончарова стали первой, второй и третьей соответственно.

Турнир завершится 30 августа. Спортсмены из России участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее российская спортсменка из Томска Диана Слисева завоевала золотую медаль в подводном плавании на Всемирных играх в Чэнду (Китай). Она стала лучшей в финальном заплыве на дистанции 50 метров с апноэ, принеся первое золото сборной России на Играх. Помимо этого, российские пловцы завоевали три бронзовые награды в различных дисциплинах.

