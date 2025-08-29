Россиянка Пищикова выиграла чемпионат мира по синхронному плаванию среди юниоров

В Афинах завершился триумфальный для российской спортсменки день на чемпионате мира по синхронному плаванию среди юниоров. Александра Пищикова завоевала золотую медаль в сольной произвольной программе.

Пищикова набрала 254,4884 балла, что позволило ей занять первое место. Ранее, в первый соревновательный день турнира, российские спортсменки заняли весь пьедестал в дисциплине «фигуры»: Станислава Козлова, София Михайлова и Леся Гончарова стали первой, второй и третьей соответственно.

Турнир завершится 30 августа. Спортсмены из России участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.