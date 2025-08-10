Российская пловчиха взяла первое золото в подводном плавании на Всемирных играх в Китае

По итогам выступлений на Всемирных играх, проходящих в Чэнду (Китай), российская спортсменка Диана Слисева из Томска завоевала золотую медаль в дисциплине подводного плавания. Девушка стала лучшей в финальном заплыве на дистанции 50 метров с апноэ, принеся первое золото российской команде на Играх.

В числе призёров также оказались российские пловцы, завоевавшие три бронзовые награды: Валерия Андреева (50 м, классические ласты), Алексей Федькин (100 м, классические ласты) и Екатерина Михайлушкина (200 м, классические ласты). Позднее к числу победителей присоединился россиянин Константин Шахтарин, взявший золото в турнире по тайскому боксу в весовой категории до 71 кг.

Всемирные игры завершатся 17 августа. В рамках соревнований будет разыграно 235 комплектов медалей по 34 видам спорта. Российские спортсмены участвуют в восьми дисциплинах под нейтральным флагом.