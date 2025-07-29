Российского чемпиона по джиу-джитсу не пустят на Всемирные игры после доноса украинцев

Семикратный чемпион мира по джиу-джитсу Дмитрий Бешенец не сможет принять участие во Всемирных играх в Китае. Об этом сообщил президент Российской федерации джиу-джитсу Георгий Куковеров. Причиной недопуска россиянина стал донос украинцев.

Куковеров уточнил, что Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA) не выдвигала претензий к российскому спортсмену в отличие от комитета по соответствию — подразделения IWGA, ответственного за проверку статуса нейтральных атлетов.