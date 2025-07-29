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Регион
29 июля, 12:39

Российского чемпиона по джиу-джитсу не пустят на Всемирные игры после доноса украинцев

Российского бойца джиу-джитсу отстранили от Всемирных игр из-за жалоб Украины

Дмитрий Бешенец. Обложка © VK / Дмитрий Бешенец

Дмитрий Бешенец. Обложка © VK / Дмитрий Бешенец

Семикратный чемпион мира по джиу-джитсу Дмитрий Бешенец не сможет принять участие во Всемирных играх в Китае. Об этом сообщил президент Российской федерации джиу-джитсу Георгий Куковеров. Причиной недопуска россиянина стал донос украинцев.

Куковеров уточнил, что Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA) не выдвигала претензий к российскому спортсмену в отличие от комитета по соответствию — подразделения IWGA, ответственного за проверку статуса нейтральных атлетов.

«Основанием для отстранения Бешенца от Всемирных игр стали материалы, которые пришли от украинцев в этот комитет. Украинцы сообщили в IWGA, что Бешенец в социальных сетях является подписчиком групп «Путин — наш президент», — заявил Куковеров.

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Ранее сообщалось, что Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) не допустила сборную России от чемпионата Европы в Молдавии. Российская сторона уточнила, что причиной стали опасения организаторов по поводу российского флага и гимна. В результате соревнования пришлось полностью отменить.

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Ольга Сливченко
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