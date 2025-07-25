Настоящее предательство: Джефф Монсон осудил спортсменов за отказ от гражданства России
Монсон обвинил в предательстве спортсменов, отказавшихся от гражданства России
Обложка © ТАСС / Михаил Почуев
Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон осудил спортсменов за отказ российского гражданства ради продолжения карьеры за рубежом. Экс-американец, отказавшийся от паспорта США ради жизни в России, считает, что атлеты не должны так поступать в трудное для страны время.
Монсон напомнил, что Россия для этих спортсменов — это Родина, место, где они постигали азы, где у них были тренировки, наставники и конкуренты, помогавшие им становиться лучше. Именно благодаря этому они достигли высот в спорте, а некоторые стали чемпионами.
«А теперь из-за проблем они хотят уехать, переехать в другие страны. Для меня это предательство. Настоящее предательство», — заявил Монсон РИА «Новости».
Монсон подчеркнул, что сам отказался от американского гражданства и намерен жить в России, так как здесь его жизнь и будущее. Он отметил, что Россия предоставила ему шанс жить той жизнью, которой он живёт, и оказывать помощь другим. Спортсмен убеждён, что переезд из РФ в непростое время нельзя оправдать ни санкциями, ни внешним давлением. Монсон добавил, что людям, покидающим страну в кризисной ситуации, нельзя доверять.
В 2018 году Монсон получил российский паспорт, а в сентябре того же года его избрали в совет депутатов городского округа Красногорск. В 2020 году экс-боец переехал в Уфу, где открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга. С сентября 2023 года он является депутатом башкирского парламента от партии «Единая Россия».
Ранее перспективный российский лыжник Савелий Коростелёв назвал сумму, за которую готов сменить спортивное гражданство. При этом он подчеркнул, что, даже приняв подобное предложение, в душе всегда останется русским и будет продолжать отстаивать интересы и ценности своей родной страны.