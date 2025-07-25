Настоящее предательство: Джефф Монсон осудил спортсменов за отказ от гражданства России

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон осудил спортсменов за отказ российского гражданства ради продолжения карьеры за рубежом. Экс-американец, отказавшийся от паспорта США ради жизни в России, считает, что атлеты не должны так поступать в трудное для страны время.

Монсон напомнил, что Россия для этих спортсменов — это Родина, место, где они постигали азы, где у них были тренировки, наставники и конкуренты, помогавшие им становиться лучше. Именно благодаря этому они достигли высот в спорте, а некоторые стали чемпионами.

«А теперь из-за проблем они хотят уехать, переехать в другие страны. Для меня это предательство. Настоящее предательство», — заявил Монсон РИА «Новости».

Монсон подчеркнул, что сам отказался от американского гражданства и намерен жить в России, так как здесь его жизнь и будущее. Он отметил, что Россия предоставила ему шанс жить той жизнью, которой он живёт, и оказывать помощь другим. Спортсмен убеждён, что переезд из РФ в непростое время нельзя оправдать ни санкциями, ни внешним давлением. Монсон добавил, что людям, покидающим страну в кризисной ситуации, нельзя доверять.

В 2018 году Монсон получил российский паспорт, а в сентябре того же года его избрали в совет депутатов городского округа Красногорск. В 2020 году экс-боец переехал в Уфу, где открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга. С сентября 2023 года он является депутатом башкирского парламента от партии «Единая Россия».