Российский лыжник согласился сменить гражданство, но при одном условии

Российский лыжник Савелий Коростелёв в интервью «Чемпионату» признался, что гипотетически мог бы согласиться на смену спортивного гражданства — но только за астрономическое вознаграждение в миллиард долларов. При этом спортсмен подчеркнул, что, даже приняв подобное предложение, в душе всегда останется русским и будет продолжать отстаивать интересы и ценности своей родной страны.

По его словам, если кто-то предложил бы такую сумму, отказаться было бы крайне сложно. Он отметил, что в жизни бывают обстоятельства, когда деньги играют решающую роль, и уверен, что многие на его месте поступили бы так же. Тем не менее Коростелёв подчеркнул, что в реальности не рассматривает смену гражданства и менять спортивную принадлежность не собирается.