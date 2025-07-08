Российский лыжник согласился сменить гражданство, но при одном условии
Лыжник Савелий Коростелёв хотел бы сменить гражданство, но за миллиард долларов
Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид
Российский лыжник Савелий Коростелёв в интервью «Чемпионату» признался, что гипотетически мог бы согласиться на смену спортивного гражданства — но только за астрономическое вознаграждение в миллиард долларов. При этом спортсмен подчеркнул, что, даже приняв подобное предложение, в душе всегда останется русским и будет продолжать отстаивать интересы и ценности своей родной страны.
По его словам, если кто-то предложил бы такую сумму, отказаться было бы крайне сложно. Он отметил, что в жизни бывают обстоятельства, когда деньги играют решающую роль, и уверен, что многие на его месте поступили бы так же. Тем не менее Коростелёв подчеркнул, что в реальности не рассматривает смену гражданства и менять спортивную принадлежность не собирается.
Савелий Коростелёв — один из самых перспективных российских лыжников нового поколения. Родился в семье спортсменов и с раннего возраста начал заниматься лыжными гонками, быстро заявив о себе в юниорских и молодёжных соревнованиях. Он стал победителем и призёром этапов Кубка России, чемпионатов страны и международных стартов среди юниоров. В 2021 году завоевал золото на юниорском чемпионате мира в командном спринте, а также неоднократно поднимался на подиум в личных гонках. Известен своей мощной техникой, выносливостью и напористым стилем. Несмотря на сравнительно молодой возраст, Коростелёв уже представлял Россию на крупных стартах и считается одной из главных надежд отечественного лыжного спорта.