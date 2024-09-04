«Вызывают вопросы»: Министр спорта раскритиковал российских спортсменов, сменивших гражданство

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв считает, что смена российскими атлетами спортивного гражданства вызывает вопросы у большинства граждан РФ. Такое мнение глава ведомства выразил на сессии "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)