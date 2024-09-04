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Регион
4 сентября, 10:06

«Вызывают вопросы»: Министр спорта раскритиковал российских спортсменов, сменивших гражданство

Дегтярёв: У большинства россиян есть вопросы к сменившим гражданство атлетам

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв считает, что смена российскими атлетами спортивного гражданства вызывает вопросы у большинства граждан РФ. Такое мнение глава ведомства выразил на сессии "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)

«Те, кто меняет спортивное гражданство, у меня лично вопросы вызывают, уверен, это вызывает вопросы у большинства граждан страны», — указал Дегтярёв.

Министр спорта в беседе с Life.ru обещал паралимпийцам призовые и звания
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Ранее Life.ru сообщал, что российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков сменил спортивное гражданство. Теперь 24-летний россиянин будет выступать под флагом Объединённых Арабских Эмиратов. Данной схемой также пользовались два теннисиста, сменивших спортивное гражданство перед Олимпиадой в Париже. Вот только турнир они начали с поражений. Тем временем в самом разгаре Паралимпиада, на которой атлеты из России делают значительные успехи. Так, накануне российская пловчиха не только стала победительницей заплыва, но и установила мировой рекорд.

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Life.ru

Мария Любицкая
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