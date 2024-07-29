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28 июля, 21:02

Сменившие гражданство теннисисты Шевченко и Грачёва начали Олимпиаду с поражений

Теннисисты Александр Шевченко и Варвара Грачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shevchenkoo_17 / gracheva_varvara

Теннисисты Александр Шевченко и Варвара Грачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shevchenkoo_17 / gracheva_varvara

Сразу два экс российских теннисиста, сменивших спортивное гражданство перед Олимпиадой в Париже, не смогли уверенно стартовать на Играх. По поражению заработали выступающий за Казахстан Александр Шевченко и Варвара Грачёва из сборной Франции.

В первом круге 58-й ракетке мира из Казахстана противостоял молодой атлет из Чехии Якуб Меншик. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу 18-летнего европейца. Грачёва же уступила бразильянке Беатрис Аддад-Майе со счётом 4:6, 6:4, 0:6.

Уроженка Жуковского выступит ещё и в парном разряде, тогда как Шевченко был заявлен лишь в одиночном.

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Удача в борьбе за олимпийское золото отвернулась и от российских теннисистов Мирры Андреевой, Екатерины Александровой и Павла Котова. А вот Диана Шнайдер одержала уверенную победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто и вышла во второй круг.

Илья Пушкарев
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