Сменившие гражданство теннисисты Шевченко и Грачёва начали Олимпиаду с поражений

Сразу два экс российских теннисиста, сменивших спортивное гражданство перед Олимпиадой в Париже, не смогли уверенно стартовать на Играх. По поражению заработали выступающий за Казахстан Александр Шевченко и Варвара Грачёва из сборной Франции.

В первом круге 58-й ракетке мира из Казахстана противостоял молодой атлет из Чехии Якуб Меншик. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу 18-летнего европейца. Грачёва же уступила бразильянке Беатрис Аддад-Майе со счётом 4:6, 6:4, 0:6.