Украинская всадница Софья Васильева получила спортивное гражданство России
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Запрос украинской всадницы Софьи Васильевой о переходе под российское спортивное гражданство был единогласно поддержан на недавнем заседании Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР). Основанием для такого решения послужило фактическое гражданство России у спортсменки.
Упомянутое заседание прошло в апреле под председательством президента ФКСР Марины Сечиной. В рамках рассмотрения были тщательно проанализированы все юридические и спортивные аспекты, а также представлена полная информация о кандидатуре Васильевой.
Следует отметить, что условия участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях были определены советом Международной федерации конного спорта (FEI) в декабре 2024 года, и одним из ключевых требований является отсутствие поддержки деятельности России.
Ранее стало известно, что обладательница серебряной медали Олимпийских игр 2021 года по академической гребле Елена Орябинска получила разрешение на смену спортивного гражданства. Теперь она будет представлять на соревнованиях сборную Сербии.