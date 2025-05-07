Украинская всадница Софья Васильева получила спортивное гражданство России

Запрос украинской всадницы Софьи Васильевой о переходе под российское спортивное гражданство был единогласно поддержан на недавнем заседании Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР). Основанием для такого решения послужило фактическое гражданство России у спортсменки.

Упомянутое заседание прошло в апреле под председательством президента ФКСР Марины Сечиной. В рамках рассмотрения были тщательно проанализированы все юридические и спортивные аспекты, а также представлена полная информация о кандидатуре Васильевой.

Следует отметить, что условия участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях были определены советом Международной федерации конного спорта (FEI) в декабре 2024 года, и одним из ключевых требований является отсутствие поддержки деятельности России.