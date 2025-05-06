Россиянка Орябинская сменила спортивное гражданство на сербское

Серебряный призёр Олимпийских игр 2021 года в академической гребле Елена Орябинска сменила спортивное гражданство. Теперь на соревнованиях она будет представлять Сербию. Об этом сообщает сайт Международной федерации гребного спорта (World Rowing).

На Олимпийских играх в Токио Орябинская сместе со своей напарницей Василисой Степановой поднялась на вторую ступень пьедестала в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Кроме того, 31-летняя спортсменка завоевала золото Чемпионата Европы в 2018 году. Также в её копилке две бронзовые медали Чемпионата мира и две бронзовые медали Чемпионата Европы.