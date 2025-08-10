Вторая мама: Пловчиха Дьякова объяснила, почему не рассматривает переезд в Штаты
Софья Дьякова. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
17-летняя российская пловчиха Софья Дьякова заявила, что не планирует переезжать в США для продолжения образования и спортивной карьеры. Главной причиной стало нежелание менять тренера, с которым девушка работает уже 10 лет.
«Поехать в Америку учиться — значит сменить тренера. А я со своим тренером с самого начала, мы 10 лет работаем вместе, с первых гребков в бассейне до взрослого чемпионата мира мы с ней дошли и до сих пор отлично ладим», — пояснила спортсменка в беседе с «Чемпионатом».
Дьякова подчеркнула, что не видит смысла в смене наставника, называя своего тренера «второй мамой». По её словам, специалист знает её лучше всех и остаётся для неё оптимальным вариантом на данном этапе карьеры.
Несмотря на то, что многие российские пловцы выбирают обучение в американских вузах, сочетающее качественное образование с возможностью тренироваться, Дьякова пока не рассматривает этот вариант. Она намерена продолжать работать с текущим тренером в России.
