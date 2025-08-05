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4 августа, 21:17

Сборная России по плаванию вернулась в Москву после успешного выступления на ЧМ

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Российские пловцы прибыли в Москву после успешного выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Кадрами из аэропорта Домодедово делится телеканал «Звезда».

Сборная России по плаванию вернулась в Москву. Видео © Telegram / Zvezdanews

Напомним, соревнование проходило в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Изначально чемпионат планировали провести в Казани, однако Международная федерация приняла решение о переносе. Спортсмены из РФ были вынуждены выступать в нейтральном статусе.

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Российская сборная заняла четвёртое место в общем медальном зачёте турнира. Отечественные пловцы завоевали в общей сложности 18 наград, включая шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали. Российским синхронистам удалось занять восемь призовых мест, на их счету три золота, три серебра и две бронзовы. Ещё по одной серебряной и бронзовой награде получили российские прыгуны в воду.

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Виталий Приходько
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