Сборная России по плаванию вернулась в Москву после успешного выступления на ЧМ

Российские пловцы прибыли в Москву после успешного выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Кадрами из аэропорта Домодедово делится телеканал «Звезда» .

Напомним, соревнование проходило в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Изначально чемпионат планировали провести в Казани, однако Международная федерация приняла решение о переносе. Спортсмены из РФ были вынуждены выступать в нейтральном статусе.

Российская сборная заняла четвёртое место в общем медальном зачёте турнира. Отечественные пловцы завоевали в общей сложности 18 наград, включая шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали. Российским синхронистам удалось занять восемь призовых мест, на их счету три золота, три серебра и две бронзовы. Ещё по одной серебряной и бронзовой награде получили российские прыгуны в воду.