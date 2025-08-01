Россия завоевала 14 медалей на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике среди юношей

Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачёте чемпионата Европы по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет. Наши соотечественники завоевали шесть золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей.

Россиянин Арсений Курочкин занял первое место в категории до 17 лет и до 71 килограмма. Золотую медаль в категории до 15 лет и свыше 88 килограммов завоевал Матвей Климов. На вторых местах оказались Сергей Луканин (до 17 лет, до 71 кг) и Александр Багаев (до 17 лет, до 94 кг). Бронзовые медали на счету Семёна Караваева (до 17 лет, свыше 94 кг), Андрея Солопия (до 17 лет, до 88 кг), Сергея Плотникова (до 17 лет, до 65 кг), Евгения Бутузова (до 17 лет, до 60 кг) и Бейбулата Назирова (до 15 лет, до 65 кг).

Юные спортсменки из России завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль. Первые места на турнире заняли атлетки София Врагова (до 17 лет, свыше 77 кг), Полина Павлович (до 15 лет, до 63 кг), Варвара Кузьминова (до 17 лет, до 77 кг) и Дарья Кузнецова (до 17 лет, до 69 кг). Серебряную награду получила Айсылу Нигматзянова, выступавшая в категории до 15 лет и до 58 килограмм.

Первое место в общем медальном зачёте заняли штангисты из Турции, завоевавшие в совокупности 22 медали. На их счету семь золотых, восемь серебряных и семь бронзовых наград. На третьей строке медального зачёта расположились представители Украины, занявшие девять призовых мест.

Турнир состоялся в испанской столице. Российские спортсмены на соревновании выступали в нейтральном статусе, в честь их побед поднимали лазурный флаг AIN. Команда выступала в неполном составе, четыре атлета были вынуждены пропустить турнир из-за позднего получения въездных виз в Испанию.