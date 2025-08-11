Казань может стать местом проведения этапа Кубка мира по плаванию

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) рассматривает возможность проведения этапа Кубка мира по плаванию в Казани в сезоне 2025/2026. Об этом рассказал представитель организации «Чемпионату» , отметив, что у World Aquatics есть сложности с поиском других городов для проведения соревнований, и ведутся переговоры с Казанью о возможном проведении этапа в России.

В настоящее время в расписании на середину августа 2025 года запланировано только три этапа Кубка мира: два — в США и один — в Канаде. Представитель организации подчеркнул, что World Aquatics продолжает поддерживать контакты с казанским оргкомитетом и считает город одним из наиболее подходящих для проведения соревнований, учитывая его опыт проведения этапов Кубка мира по плаванию и прыжкам в воду, а также чемпионата мира 2015 года.