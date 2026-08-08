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Регион
8 августа, 08:34

Российских скейтбордистов вернули на международную арену с флагом и гимном

Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта (World Skate) принял решение восстановить в правах Федерацию скейтбординга и роллер-спорта России. Об этом сообщила пресс-служба российской организации.

Теперь российские спортсмены снова допущены до участия в международных турнирах с национальным флагом и гимном. С 2024 года они выступали в нейтральном статусе.

«Поздравляем спортсменов, тренеров, судей, специалистов и всех, кто был частью этого пути. Впереди новые международные старты и новые победы», — говорится в сообщении.

Российский бокс возвращается на мировую арену с флагом и гимном, сообщил Дегтярёв
Российский бокс возвращается на мировую арену с флагом и гимном, сообщил Дегтярёв

Ранее глава Минспорта Михаил Дегтярёв сообщил, что Всемирная федерация армрестлинга полностью сняла ограничения с российских атлетов — теперь они могут участвовать в международных стартах с национальным флагом и гимном. Это решение было принято накануне чемпионата мира, и наша сборная поедет туда без нейтрального статуса и каких-либо дополнительных запретов.

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Александра Мышляева
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