Российских скейтбордистов вернули на международную арену с флагом и гимном

Исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта (World Skate) принял решение восстановить в правах Федерацию скейтбординга и роллер-спорта России. Об этом сообщила пресс-служба российской организации.

Теперь российские спортсмены снова допущены до участия в международных турнирах с национальным флагом и гимном. С 2024 года они выступали в нейтральном статусе.

«Поздравляем спортсменов, тренеров, судей, специалистов и всех, кто был частью этого пути. Впереди новые международные старты и новые победы», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минспорта Михаил Дегтярёв сообщил, что Всемирная федерация армрестлинга полностью сняла ограничения с российских атлетов — теперь они могут участвовать в международных стартах с национальным флагом и гимном. Это решение было принято накануне чемпионата мира, и наша сборная поедет туда без нейтрального статуса и каких-либо дополнительных запретов.