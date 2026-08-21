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Регион
21 августа, 13:06

World Triathlon допустил российских триатлонистов к стартам с флагом и гимном

Обложка © Telegram / Degtyarev_Info

Обложка © Telegram / Degtyarev_Info

Исполнительный комитет World Triathlon официально объявил о снятии ограничений с российской сборной. Спортсмены из России получили право выступать на международных стартах под национальным флагом, в официальной экипировке и с исполнением государственного гимна в случае победы. сообщил министр спорта Михаил Дегтярёв.

«Поздравляю Федерацию триатлона России и спортсменов с этим решением. Отдельно отмечу активную работу руководителя федерации Ксении Шойгу по развитию в России системы соревнований и активной работе на международной арене», — отметил Дегтярёв в Telegram-канале.

Данное решение стало следствием восстановления членства Олимпийского комитета России в международном олимпийском движении. Напомним, что ранее организация уже разрешила участие в соревнованиях российским юниорам и параатлетам.

Лучникам из России открыли путь на турниры с флагом и гимном
Лучникам из России открыли путь на турниры с флагом и гимном

Ранее исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта (World Skate) принял решение восстановить в правах Федерацию скейтбординга и роллер-спорта России. Теперь российские спортсмены снова допущены до участия в международных турнирах с национальным флагом и гимном. С 2024 года они выступали в нейтральном статусе.

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Наталья Демьянова
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