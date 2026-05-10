Российский богатырь победил на турнире по дзюдо в Астане

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Астане. В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг он победил представителя Азербайджана Ушангу Кокаури.

Тасоеву 28 лет. Он является двукратным чемпионом мира и трёхкратным победителем чемпионата Европы. Российские дзюдоисты выступали на соревнованиях в Астане под национальным флагом и в сопровождении гимна страны.

Ранее Life.ru сообщал, что дзюдоист Данил Лаврентьев взял золото турнира Большого шлема по дзюдо в Астане. Финальная схватка принесла 23-летнему спортсмену уверенную победу над итальянцем Фабио Базиле.