10 мая, 15:01

Российский богатырь победил на турнире по дзюдо в Астане

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Астане. В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг он победил представителя Азербайджана Ушангу Кокаури.

Тасоеву 28 лет. Он является двукратным чемпионом мира и трёхкратным победителем чемпионата Европы. Российские дзюдоисты выступали на соревнованиях в Астане под национальным флагом и в сопровождении гимна страны.

Ранее Life.ru сообщал, что дзюдоист Данил Лаврентьев взял золото турнира Большого шлема по дзюдо в Астане. Финальная схватка принесла 23-летнему спортсмену уверенную победу над итальянцем Фабио Базиле.

Полина Никифорова
