Российская дзюдоистка Старцева выиграла турнир Большого шлема в Казахстане

Золотую медаль турнира Большого шлема по дзюдо в Астане завоевала российская спортсменка Элис Старцева. Соревнования в столице Казахстана проходят с 8 по 10 мая и собирают ведущих дзюдоистов из разных стран.

В категории свыше 78 кг 25-летняя российская спортсменка уверенно прошла турнирную сетку и вышла в финал. Решающий поединок свёл Старцеву с представительницей Казахстана Камилой Берликаш.

Итогом финальной схватки стала победа россиянки, которая принесла ей высшую награду турнира. Ранее на международной арене дзюдоистка уже добивалась успеха, включая бронзовую медаль чемпионата Европы 2025 года в личных и командных соревнованиях. Во время турнира российские спортсмены выступают под национальным флагом, а в честь их побед звучит гимн страны.

Ранее сообщалось, что золотую медаль турнира Большого шлема по дзюдо в Астане в категории до 73 кг завоевал российский спортсмен Данил Лаврентьев. Финальный поединок сложился для 23-летнего дзюдоиста успешно: он одержал уверенную победу над итальянцем Фабио Базиле.