Данил Лаврентьев взял золото турнира Большого шлема по дзюдо в Астане

Победой российского дзюдоиста Данила Лаврентьева завершился турнир Большого шлема в Астане в весовой категории до 73 кг. Финальная схватка принесла 23-летнему спортсмену уверенную победу над итальянцем Фабио Базиле.

Титул стал для Лаврентьева первым золотом на соревнованиях серии Большого шлема, закрепив его статус одного из сильнейших дзюдоистов Европы. До этого российская сборная уже отметилась рядом успешных выступлений на турнире в Астане.

Бронзовые награды отправились в копилку Кристины Дудиной, Лилии Нугаевой и Рамазана Абдулаева, представлявших разные весовые категории. Серебряные медали завоевали Сайгид Керимов и Дали Лилуашвили, также поднявшиеся на пьедестал.

В карьере Лаврентьева уже есть титул чемпиона Европы 2025 года, а также серебро и бронза континентальных первенств. Соревнования проходят с 8 по 10 мая, при этом российские спортсмены выступают под национальным флагом, а во время награждений звучит гимн России.

Ранее российская сборная по дзюдо завершила выступление на чемпионате Европы, который проходил в Тбилиси, заняв третье место в общекомандном зачёте. Спортсмены завоевали семь наград: две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.