Грузинский дзюдоист сломал сопернику челюсть и выбил зубы после поражения в ФРГ

Поединок немецкой Бундеслиги по дзюдо закончился госпитализацией победителя. Грузинский спортсмен Акакий Джапаридзе после поражения набросился на немца Тимо Кавелиуса и нанёс ему несколько ударов.

Дзюдоист избил победителя соревнований в ФРГ. Видео © Х / 81 kg

Инцидент произошёл 5 сентября во время встречи клубов JC Leipzig и TSV Abensberg. Джапаридзе выступал за команду из Лейпцига в качестве приглашённого бойца. Кавелиус завершил схватку иппоном, после чего отпраздновал победу жестом со сжатым кулаком. Грузин подбежал к сопернику, повалил его первым ударом и продолжил атаковать, пока не вмешались другие участники турнира.

Немец получил два перелома нижней челюсти и лишился двух зубов, пишет Die Welt. Его доставили в университетскую клинику Лейпцига и прооперировали. Из-за травм Кавелиус пропустит ближайший чемпионат мира, что осложнит борьбу за путёвку на Олимпиаду 2028 года.

Пострадавший подал заявление, полиция расследует произошедшее как причинение телесных повреждений. Джапаридзе после турнира вернулся в Грузию. Федерация дзюдо Германии уведомила об инциденте IJF, Европейский союз дзюдо и грузинскую федерацию. Спортивные и правовые меры пока рассматриваются: Джапаридзе может получить длительную или пожизненную дисквалификацию.

Ранее Life.ru рассказывал, что Сборная России по дзюдо заняла первое место в медальном зачёте турнира Большого шлема в швейцарской Лозанне. Соревнования проходили с 28 по 30 августа. Спортсмены завоевали семь наград — две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые. Второй стала сборная Японии с шестью медалями, третье место заняла Германия.