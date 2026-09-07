На родине тхэквондо не затерялись: Россияне завоевали три медали на турнире в Корее

Олимпийский чемпион Владислав Ларин завоевал серебро на этапе Гран-при по тхэквондо в южнокорейском Муджу. В финале весовой категории свыше 80 кг россиянин уступил египтянину Сейфу Эйссе.

Ещё одну серебряную медаль сборной России принесла Анастасия Космычева, выступавшая в категории свыше 67 кг. Амир Выков стал бронзовым призёром в весе до 68 кг.

Следующий этап серии Гран-при состоится в Париже с 9 по 11 октября.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия выиграла медальный зачёт турнира Большого шлема по дзюдо в Лозанне. Золото завоевали Марина Воробьёва в весовой категории до 48 кг и Инал Тасоев — свыше 100 кг.