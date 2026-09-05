Хамзат Чимаев досрочно победил Тайрона Вудли на турнире RAF в Мытищах

Российский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев одержал досрочную победу над американцем Тайроном Вудли на борцовском турнире Real American Freestyle (RAF) в Мытищах.

Поединок с участием бывшего чемпиона UFC завершился раньше финального гонга — Чимаеву была присуждена досрочная победа.

На этом же турнире состоялись ещё несколько заметных поединков. Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, встретился с бразильцем Нейманом Грейси и выиграл со счётом 11:3.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев также одержал победу. Его соперником стал американец Зак Браунагель, которого россиянин превзошел со счетом 8:6.

Ранее Life.ru рассказывал, как двоюродный брат легенды смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Умар потерпел второе поражение в профессиональной карьере, уступив китайцу Сонгу Ядонгу нокаутом во втором раунде главного поединка турнира UFC в Шанхае.