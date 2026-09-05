Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября, 20:24

Хамзат Чимаев досрочно победил Тайрона Вудли на турнире RAF в Мытищах

Хамзат Чимаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khamzat_chimaev

Хамзат Чимаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khamzat_chimaev

Российский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев одержал досрочную победу над американцем Тайроном Вудли на борцовском турнире Real American Freestyle (RAF) в Мытищах.

Поединок с участием бывшего чемпиона UFC завершился раньше финального гонга — Чимаеву была присуждена досрочная победа.

На этом же турнире состоялись ещё несколько заметных поединков. Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, встретился с бразильцем Нейманом Грейси и выиграл со счётом 11:3.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев также одержал победу. Его соперником стал американец Зак Браунагель, которого россиянин превзошел со счетом 8:6.

Российский бокс возвращается на мировую арену с флагом и гимном, сообщил Дегтярёв
Российский бокс возвращается на мировую арену с флагом и гимном, сообщил Дегтярёв

Ранее Life.ru рассказывал, как двоюродный брат легенды смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Умар потерпел второе поражение в профессиональной карьере, уступив китайцу Сонгу Ядонгу нокаутом во втором раунде главного поединка турнира UFC в Шанхае.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Единоборства (UFC, бокс, MMA)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar