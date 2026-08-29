Умар Нурмагомедов проиграл нокаутом Сонгу Ядонгу, будучи абсолютным фаворитом

Двоюродный брат легенды смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Умар потерпел второе поражение в профессиональной карьере, уступив китайцу Сонгу Ядонгу нокаутом во втором раунде главного поединка турнира UFC в Шанхае.

Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг перед началом боя. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ufceurasia

В первом раунде бойцы присматривались друг к другу, пока бой на перешёл в партер. Там Умар уверенно контролировал оппонента. Однако Сонг оказался не так прост и уже во втором раунде нашёл управу на очередную попытку перевода на настил от дагестанского спортсмена. Китаец одним точным ударом заставил соперника упасть без сознания.

До поединка Нурмагомедов считался безоговорочным фаворитом: на официальной линии UFC коэффициент на его победу составлял около 1,18, тогда как на успех Сонга давали примерно 5,00.

Для 30-летнего россиянина это поражение стало вторым в 22 боях в смешанных единоборствах. В его активе остаются 20 побед. Сонг, напротив, записал на свой счёт 24-й выигранный поединок. Всего 28-летний представитель Китая провёл 34 боя.

Перед этим боем Умар Нурмагомедов надеялся, что победа позволит ему поквитаться в следующем поединке с грузином Мерабом Двалишвили, однако теперь UFC вряд ли будут заинтересованы в организации этого боя. А вот у его товарища по команде Ислама Махачева недавний бой прошёл куда более успешно, ведь ему удалось защитить титул чемпиона в полусреднем весе и установить исторический рекорд по продолжительности победной серии.