«Заставит замолчать»: Махачев жёстко ответил грузинскому бойцу на претензии из-за флага России

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев прокомментировал недовольство грузинского бойца Мераба Двалишвили российским флагом. Слова спортсмена прозвучали в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Поводом для разбирательств стал поединок Махачева против ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330. После окончания боя члены команды россиянина вынесли в октагон и развернули триколор.

Действующий обладатель пояса заявил, что оппонент из Грузии давно негативно воспринимает его победы. При этом сам Махачев подчеркнул, что не обращает внимания на подобные выпады.

Спортсмен напомнил, что представитель России Пётр Ян уже побеждал Двалишвили и также поднимал флаг после боя. По мнению чемпиона, в будущем Яну удастся повторить успех.

«Он с самого начала не рад был моим успехам в октагоне. Ну, я на эти вещи внимания не обращаю. Он уже высказывался по этому поводу много раз, но Пётр Ян, выиграв у него, поднял флаг в октагоне. Думаю, он у него ещё раз выиграет и уже заставит замолчать», — сказал Махачев.

Поединок с Гэрри прошёл в ночь на 16 августа и возглавил кард мероприятия. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Махачеву.