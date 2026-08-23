Махачев выбросил полотенце и остановил бой Магомедова с вывихнутым плечом в PFL

Бой между россиянином Магомедом Магомедовым и перуанцем Даниэлем Маркосом на турнире PFL в Тампе (Флорида) завершился досрочно из-за травмы. Экс-претендент на титул Bellator вывихнул левое плечо в конце второго раунда, сообщает MMA Fighting.

Секунданты, включая действующего чемпиона UFC Ислама Махачева, пытались вправить плечо россиянину в перерыве между раундами. Врач разрешил Магомедову продолжить бой, однако уже через 11 секунд третьего раунда Махачев выбросил полотенце — соперники начали бороться у сетки, и возник риск усугубления травмы. Поединок остановили техническим нокаутом.

У 34-летнего Магомедова теперь 22 победы и шесть поражений в ММА. В 2024 году он проиграл раздельным решением судей американцу Патчи Миксу в бою за титул чемпиона Bellator в легчайшем весе.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский боец Ислам Махачев получил медицинское отстранение на 30 дней после турнира UFC 330 — причиной стал ушиб рёбер, выявленный после боя с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри. Сам Гэрри обошёлся без запрета. Самый долгий срок отстранения получил бразилец Рафаэль Тобиас — ему закрыли доступ к боям на 180 дней после поражения техническим нокаутом.