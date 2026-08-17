Махачев предсказал следующего чемпиона UFC: Пояс должен забрать дагестанец из Франции

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев уверен, что Нассурдин Имавов сможет завоевать пояс организации в среднем дивизионе. Россиянин назвал французского бойца с дагестанскими корнями будущим чемпионом после своей победы на UFC 330.

«Скоро у Франции будет новый чемпион — Нассурдин Имавов», — заявил Махачев в комментарии RMC Sport.

Имавов родился в Дагестане и представляет Францию. Сейчас 31-летний спортсмен занимает третью строчку официального рейтинга UFC в среднем весе. В его профессиональном рекорде 17 побед и четыре поражения, ещё один бой признан несостоявшимся.

Чемпионский пояс среднего дивизиона сейчас принадлежит Шону Стрикленду. Американец вернул титул в мае, победив Хамзата Чимаева раздельным решением судей на UFC 328. Официально следующий титульный бой Имавова пока не объявлен.

Сам Махачев в ночь на 16 августа по московскому времени провёл первую защиту пояса в полусреднем весе. На UFC 330 в Филадельфии он победил Иана Мачадо Гэрри единогласным решением судей и довёл серию побед в UFC до рекордных 17 подряд.

Ранее Life.ru рассказывал о победе Махачева над Гэрри и новом рекорде UFC. Россиянин превзошёл достижение Андерсона Сильвы, который выиграл 16 боёв подряд.