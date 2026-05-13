Блогер из Франции отправился в Дагестан за мужественностью после совета Махачева

Французский блогер и модель Маттео Синета, которого аудитория знала в том числе по роликам с окрашиванием волос, неожиданно отправился в Дагестан. Цель поездки — прочувствовать местный менталитет и стать мужественнее. Кадрами из республики иностранец делится в своих соцсетях.

Французский блогер Синета последовал совету Махачева и прилетел в Дагестан. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sinetmatteo

Под роликами француза часто оставляли комментарий с фразой, автором которой является боец ММА Ислам Махачев: «Если хотите вырастить чемпиона в единоборствах, отправьте его в Дагестан на несколько лет и забудьте». Синета воспринял это как руководство к действию.

По прибытии блогер сразу побрился налысо, а затем начал проводить время в зале — спарринги и тренировки с местными борцами теперь стали частью его рутины. Россияне тоже активно делятся видео с французом: он охотно идёт на контакт со всеми желающими.

Ранее немецкий танцор и блогер Самуэль Домен, получивший широкую известность благодаря вирусному тренду «Филяй-филяй», рассказал о своей любви к российской музыке и признался, что мечтает приехать в Россию. По его словам, популярность приходит тогда, когда любишь своё дело, ведь именно любовь к тому, чем занимаешься, даёт необходимую энергию. Знаменитый ролик он снял спонтанно после вечеринки в Кёльне — просто танцевал и наслаждался моментом.