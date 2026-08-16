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Регион
16 августа, 12:49

Махачев против Гэрри: Глава ФИАС назвал этот бой триумфом школы самбо

Глава ФИАС Шестаков назвал технику самбо причиной победы Махачева над Гэрри

Обложка © ТАСС / АР / Derik Hamilton

Обложка © ТАСС / АР / Derik Hamilton

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков высоко оценил победу Ислама Махачева над Иэном Гэрри на турнире UFC 330. По мнению Шестакова, российский боец показал превосходство не только в партере, но и в стойке. Особенно показательным он назвал второй раунд, когда Махачев отправил соперника в нокдаун ударом ногой, а затем провёл бросок и взял его под контроль на земле.

Глава ФИАС отметил в интервью «Газете.Ru», что именно такая комбинация является классическим приёмом самбо. По его словам, Махачев довёл технику до высокого уровня и использовал навыки как в стойке, так и в партере.

При этом Шестаков отдельно похвалил Гэрри за стойкость. Ирландец, по его словам, сумел пройти все пять раундов против одного из сильнейших бойцов мира и при этом продолжал искать возможности для атаки.

Шестаков считает, что полученный в этом поединке опыт может помочь Гэрри в дальнейшем. При этом, по оценке главы ФИАС, мастерство Махачева и его навыки самбо стали важными факторами его убедительной победы.

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Напомним, что Ислам Махачев на UFC 330 в Филадельфии единогласным решением судей победил Иана Мачадо Гэрри. Спортсмен защитил титул UFC в полусреднем весе и продлил победную серию до 17 боёв, установив рекорд организации и превзойдя результат Андерсона Сильвы.

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Анастасия Никонорова
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