Махачев против Гэрри: Глава ФИАС назвал этот бой триумфом школы самбо

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков высоко оценил победу Ислама Махачева над Иэном Гэрри на турнире UFC 330. По мнению Шестакова, российский боец показал превосходство не только в партере, но и в стойке. Особенно показательным он назвал второй раунд, когда Махачев отправил соперника в нокдаун ударом ногой, а затем провёл бросок и взял его под контроль на земле.

Глава ФИАС отметил в интервью «Газете.Ru», что именно такая комбинация является классическим приёмом самбо. По его словам, Махачев довёл технику до высокого уровня и использовал навыки как в стойке, так и в партере.

При этом Шестаков отдельно похвалил Гэрри за стойкость. Ирландец, по его словам, сумел пройти все пять раундов против одного из сильнейших бойцов мира и при этом продолжал искать возможности для атаки.

Шестаков считает, что полученный в этом поединке опыт может помочь Гэрри в дальнейшем. При этом, по оценке главы ФИАС, мастерство Махачева и его навыки самбо стали важными факторами его убедительной победы.

Напомним, что Ислам Махачев на UFC 330 в Филадельфии единогласным решением судей победил Иана Мачадо Гэрри. Спортсмен защитил титул UFC в полусреднем весе и продлил победную серию до 17 боёв, установив рекорд организации и превзойдя результат Андерсона Сильвы.