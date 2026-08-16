Чемпион UFC Махачев: «Мы – Россия – доказали, что мы номер один в мире»

После поединка с Иана Мачадо Гэрри, Махачев появился на интервью у Джо Рогана, накинув на плечи российский триколор. Спортсмен отметил уровень ирландского соперника и признался, что предыдущий бой в Австралии, возможно, оказался для него сложнее.

Затем чемпион сделал заявление о российских бойцах ММА: «Мы, Россия, доказали, что мы — номер один в мире. Все рекорды мы побьём».

Махачев также опроверг предположения о скором завершении карьеры и сообщил, что не собирается уходить из спорта.

Среди возможных следующих соперников россиянина называют бразильца Карлоса Пратеса и непобеждённого Майкла Моралеса.

Кроме того, Махачев допустил переход в средний вес. В таком случае он сможет побороться за чемпионский титул в третьем дивизионе UFC, однако сам спортсмен отметил, что для этого ему будет непросто набрать необходимую массу.

Напомним, Ислам Махачев защитил титул UFC в полусреднем весе и установил рекорд организации по победам подряд. На UFC 330 в Филадельфии россиянин единогласным решением судей победил Иана Мачадо Гэрри, продлив победную серию до 17 боёв и превзойдя результат Андерсона Сильвы.