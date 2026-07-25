Магомед Анкалаев победил Богдана Гуськова на турнире UFC в Абу-Даби

Российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым в главном поединке турнира UFC Fight Night в Абу-Даби. Бой завершился техническим нокаутом в пятом раунде.

Для Анкалаева этот успех стал первым после поражения в титульном поединке с Алексом Перейрой и позволил ему вновь заявить о своих чемпионских амбициях в полутяжёлом весе. Гуськов принял бой на коротком уведомлении, заменив травмированного Халила Раунтри-младшего.

Российские бойцы в целом удачно выступили на турнире. Дебютировавший в UFC Магомед Зайнуков единогласным решением судей победил поляка Дамиана Жепецкого, а тяжеловес Ризван Куниев досрочно остановил американца Тайрелла Форчуна в третьем раунде. В ещё одном поединке с участием представителей России Абубакар Вагаев раздельным решением судей оказался сильнее Сайгида Изагахмаева.

При этом запланированный бой Ислама Дулатова с Веллингтоном Турманом был отменён из-за болезни Дулатова незадолго до начала турнира.