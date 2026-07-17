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Регион
17 июля, 18:25

Боец UFC Волкан Оздемир дисквалифицирован на 16 месяцев за допинг

Волкан Оздемир (справа) против Энтони Смита. Обложка © ТАСС / Zuma

Волкан Оздемир (справа) против Энтони Смита. Обложка © ТАСС / Zuma

Швейцарский боец UFC Волкан Оздемир получил 16-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. О санкциях спортсмен сообщил в своих соцсетях.

В начале года боец полутяжёлого веса провалил тестирование. В пробе, взятой в феврале, обнаружили эритропоэтин.

Сам атлет признал вину. Он объяснил, что последовал совету врача, но осознает последствия. «Как спортсмен высокого уровня, я несу ответственность за все, что принимаю. Я совершил ошибку и полностью беру на себя ответственность за нее», — заявил Оздемир.

На момент отстранения 36-летнему бойцу принадлежала восьмая строчка рейтинга полутяжелой категории UFC. Его профессиональный рекорд насчитывает 21 победу при 8 поражениях.

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Последнее выступление швейцарца курдского происхождения прошло в ноябре 2025 года. На турнире UFC Fight Night 265 в катарском Аль-Райяне он нокаутировал американца Алонзо Менифилда. Тот поединок состоялся в рамках основного карда. Теперь возвращение в октагон откладывается до завершения длительной дисквалификации.

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Никита Никонов
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