Российский боец UFC Пётр Ян перенёс второе в этом году плановое хирургическое вмешательство. Очередная операция была запланирована заранее и прошла, по словам спортсмена, без осложнений.

Чемпион UFC Пётр Ян снова оказался в больнице. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / petr_yan

«Добрый день всем! День в карете, два — пешком. На обследовании в больнице. Всё проходит отлично, скоро приступаем к работе», — заявил Ян в видеообращении к поклонникам в социальных сетях.

Ранее певица МакSим сообщила поклонникам, что её госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния на фоне смерти отца. Медики ограничили артистке поездки и концерты до нормализации самочувствия. Певица не стала уточнять, какой именно поставлен диагноз и когда её могут выписать.