Потеря отца подкосила МакSим: певица попала в больницу и отменила концерт

Певицу МакSим (Марину Абросимову) госпитализировали после резкого ухудшения самочувствия на фоне смерти отца. Об этом артистка сообщила поклонникам в социальных сетях.

По словам исполнительницы, несколько дней назад в её семье произошло большое горе — ушёл из жизни отец. Из-за сильного стресса состояние здоровья МакSим резко ухудшилось, после чего ей потребовалось лечение в больнице.

Врачи временно запретили артистке перелёты и выступления до полной стабилизации состояния. Других подробностей о диагнозе и предполагаемых сроках выписки певица не раскрыла.

Из-за госпитализации МакSим отменила концерт, запланированный на 25 июля в казахстанском Павлодаре. Певица должна была стать одной из главных участниц праздничной программы ко Дню города.

«Мне искренне жаль, что мы не сможем встретиться в этот день. Спасибо каждому за понимание, поддержку и уважение к моему состоянию», — обратилась исполнительница к поклонникам.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти отца МакSим после 14-летней борьбы с раком. Артистка вспоминала, что первоначально врачи давали мужчине не больше года, однако он прожил значительно дольше прогноза.