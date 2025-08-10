Бухали, жгли, каялись: истории российских звёзд, которые смогли завязать Оглавление «Я сдаюсь»: как Лера Кудрявцева борется с алкоголизмом в семье «Я бы не выжила»: страшное падение и возвращение Даны Борисовой Почему певица МакSим чуть не погибла из-за бутылки Танцы, просекко и странные выходки: что не так с Волочковой? Без работы, с бутылкой: тёмная полоса и победа Екатерины Варнавы Пьяная на съёмках: как алкоголь разрушил карьеру Догилевой Смерть, срок и выход: за что Ефремов заплатил четырьмя годами Пьяные концерты и признание: как Билан едва не потерял карьеру Как Лепс чуть не потерял голос из-за разгульного образа жизни «Я опустила себя на дно»: как Гузеева 7 лет пила и смогла остановиться Как ведущая передачи «Спокойной ночи, малыши!» сама не могла уснуть без бутылки Life.ru рассказывает о российских звёздах, которые либо сами, попали в алкогольную зависимость, либо столкнулись с алкоголизмом членов семьи, но всё же смогли победить зелёного змия. 9 августа, 22:01 Дима Билан, Анастасия Волочкова, Лариса Гузеева — кто ещё из звёзд признался в борьбе с алкоголизмом. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © ChatGPT, © Freepik / Olga_spb

«Я сдаюсь»: как Лера Кудрявцева борется с алкоголизмом в семье

Недавно известная телеведущая и актриса Лера Кудрявцева призналась, что устала бороться с алкогольной зависимостью мужа-хоккеиста Игоря Макарова. Бывший спортсмен после завершения карьеры часто уходит в запои.

— Я делала всё, что могла. Спасала, лечила (рехабы, кодировки, врачи, клиники). Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Я сдаюсь… И рыдаю. Я боюсь, что он умрёт, что что‑то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. Ведь если что произойдёт — я всю жизнь себе этого не прощу, — написала Кудрявцева в своём телеграм-канале.

Проблемы с алкоголем часто испытывают публичные люди. У каждого причины разные: кто-то страдает от давления общественности, кто-то — из-за нереализованности, а другие таким образом пытаются снять стресс. Только вот распитие спиртных напитков ничем не помогает, а лишь усугубляет проблемы со здоровьем. Расскажем о звёздах, которые убедились в этом на собственном примере.

«Я бы не выжила»: страшное падение и возвращение Даны Борисовой

Телеведущая Дана Борисова была вынуждена лечить зависимости в клинике. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова после расставания с любимым мужчиной и отцом своей дочери начала много пить и употреблять запрещённые вещества. Её пьяные выходки часто попадали в СМИ, а о зависимости телеведущей говорили даже на ток-шоу. Борисова была вынуждена лечь в клинику, чтобы побороть зависимость и подлечить здоровье, которое быстро испортилось.

— Я признала собственное бессилие, поэтому восемь месяцев выздоравливала в закрытом реабилитационном центре. Сама бы, я думаю, всё-таки не справилась. Я бы рассчитывала только на себя, не искала никаких мотиваций — брошу ради ребёнка, ради семьи. Конкретно надо понять, что это тебе необходимо, для тебя это комфортно, твоей жизни что-то угрожает, если ты не примешь какие-то меры, — признавалась Борисова в интервью «Газете.ru».

Сейчас Дана ведёт здоровый образ жизни и выпустила книгу о том, как поборола зависимость.

Почему певица МакSим чуть не погибла из-за бутылки

Певица МакSим сделала признание о своём алкоголизме. Фото © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Летом 2023 года певица МакSим опубликовала в своих соцсетях обращение, где призналась, что страдает алкогольной зависимостью. Это случилось после того, как исполнительницу хита «Нежность» несколько раз поймали на концертах в нетрезвом виде.

— В моём случае мне помог Бог. На мне перепробовали все возможные варианты кодировок, вшиваний, вынимали меня из реанимации после этого, на меня ничего не действовало. И я всегда говорила: «Я очень сильная. Если я не захочу, я не буду пить». Пока вы так думаете, значит, вы ещё не на дне. А когда вы признаёте, что остался только Бог с вами, тогда всё получится, — призналась МакSим в эфире программы «Шоу Воли».

После того как МакSим победила алкоголизм, к ней вновь вернулась былая популярность. Певица регулярно появляется на стадионе «Спартака», чтобы вместе с футбольными фанатами спеть песню «Знаешь ли ты», которая стала неофициальным гимном красно-белых.

Танцы, просекко и странные выходки: что не так с Волочковой?

Анастасию Волочкову давно подозревают в тяге к спиртному. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Впервые танцовщицу Анастасию Волочкову заподозрили в злоупотреблении алкогольных напитков в 2019 году. Танцовщица несколько раз давала интервью и выходила в свет в состоянии, похожем на опьянение.

Хотя в программе «Алёна, блин» балерина отмечала, что она была не пьяной, а просто сильно уставшей.

— Я могу совершенно спокойно обходиться без спиртного. Хочу — пью своё просекко, хочу — не пью. У меня рука постоянно к алкоголю не тянется, так как, если бы она тянулась, я бы не смогла в балетном зале крутиться, — заявляла Волочкова.

Но внешность некогда известной балерины претерпевает изменения, которые многие поклонники связывают именно со злоупотреблениями.

Без работы, с бутылкой: тёмная полоса и победа Екатерины Варнавы

Екатерина Варнава заявила, что страдала алкоголизмом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava

Актриса и юмористка Екатерина Варнава призналась, что страдала бытовым алкоголизмом. Это произошло после того, как она осталась без работы. Артистка не только пристрастилась к алкоголю, но и поправилась на 25 килограммов. Варнава ежедневно выпивала по бокалу вина, чтобы лучше спать, но вскоре её затянуло. Она обратилась за помощью и справилась с недугом.

— В моей жизни был непростой период. Я претерпела ряд изменений: физических, моральных и душевных. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм, — призналась актриса в подкасте «Серёжа и микрофон».

Пьяная на съёмках: как алкоголь разрушил карьеру Догилевой

Татьяна Догилева призналась, что поборола алкогольную зависимость. Фото © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Известная актриса и режиссёр Татьяна Догилева сильно пострадала из-за регулярного распития спиртных напитков. После волны популярности в 2000-х её перестали приглашать на съёмки. Всё из-за того, что артистка могла сорвать рабочий процесс или не явиться на площадку, находясь в нетрезвом виде.

— Я не кричу на каждом углу, что у меня были отношения с алкоголем, но это не секрет. Да, я пила, но, надеюсь, мой пример покажет многим женщинам, что и из этого состояния есть выход. Я начинала пить на каких-то вечеринках, премьерах, а потом долго не могла остановиться. На съёмки, правда, пьяная приходила всего два раза, но из-за этого их приходилось переносить. К тому времени все уже знали, что у меня есть такая слабость. И новые роли предлагать перестали. А я всё глубже погружалась в эту трясину, — откровенничала Догилева в интервью «КП».

Звезда кино была вынуждена обратиться к врачам, которые видели состояние ломки актрисы. Только с их помощью она поборола зависимость и вновь вернулась на экраны.

Смерть, срок и выход: за что Ефремов заплатил четырьмя годами

Михаил Ефремов недавно освободился из колонии, где сидел за пьяное ДТП, в котором погиб человек. Фото © РИА «Новости» / Евгения Новоженина

За свою пагубную привычку популярный актёр Михаил Ефремов сильно поплатился. Артист, находясь в нетрезвом виде, стал 8 июня 2020 года участником ДТП в центре Москвы, в котором погиб мужчина. Ефремов попал в колонию и вышел на свободу спустя четыре года заключения.

— Я подбухиваю, так жёстко не бухаю потому, что работы много. У меня нет запоев. Я пью два дня и отравляюсь. Это отрава! Запой — это когда утром выпиваешь, чтобы тебе плохо не было, и тебе лучше становится. А я на третий день выпивать не могу. В этом смысле я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница, — так характеризовал себя в 2018 году Михаил в интервью Юрию Дудю*.

Пример Ефремова показывает всем, что может случиться, когда пьяным садишься за руль.

Пьяные концерты и признание: как Билан едва не потерял карьеру

Дима Билан смог побороть алкоголизм. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial

Концерты Димы Билана в Казахстане и Самаре вызвали много обсуждений в Сети. Дело в том, что певец вышел на сцену пьяным. А позже признался, что у него проблемы с алкоголем.

— Да, я выпиваю, но моё лицо говорит о том, что я выпиваю немного. У меня есть проблема: я не могу остановиться, когда выпиваю, — заявил Билан в интервью Ксении Собчак.

Певец нашёл специалиста, который помог ему побороть зависимость. Сейчас он не употребляет спиртное.

Как Лепс чуть не потерял голос из-за разгульного образа жизни

Григорий Лепс говорит, что пока не может полностью отказаться от алкоголя. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Ещё один певец, который признался в проблемах с алкоголем, это Григорий Лепс. В 2022 году он сорвал концерт в Санкт-Петербурге, неожиданно уйдя за кулисы. Многие уверены, что причиной этого стало его нетрезвое состояние. Ведь сразу после отменённого концерта Лепс устроил драку в местном баре. И лишь год спустя Лепс признался, что подвержен пагубной привычке.

— Пьяным я бываю в крайней степени редко. Может, раз в два года. Раз в год. Нечасто. Мне уже не очень можно. Слишком много нажито болячек — следствие разгульного образа жизни. Поэтому сейчас пытаюсь сохранить оставшееся здоровье. Мне, конечно, порой наливают друзья, но пьют они сами, — рассказывал Лепс журналистам Aif.ru.

При этом он, понимая все последствия, не стремится полностью отказаться от алкоголя. «Некоторые считают, что я пьяница. Не хочу разочаровывать людей. Пить не брошу, курить не перестану», — с сарказмом заявлял Лепс в эфире Пятого канала.

«Я опустила себя на дно»: как Гузеева 7 лет пила и смогла остановиться

Лариса Гузеева говорила, что выпивала. Фото © РИА «Новости» / Валерий Левитин

Ведущая программы «Давай поженимся» и актриса Лариса Гузеева в молодости пристрастилась к алкоголю из-за влияния первого супруга. Спустя семь лет «весёлой» жизни Гузеева решила взяться за себя и встать на правильный путь.

— Я на себя в зеркало не могла смотреть. Я сама себя на это дно опустила. Но я такой человек: если пить — значит, до проблемы. Если жрать, то уже мне не помогало ничего. Я больше в ту жизнь не вернусь. У меня была депрессия. Я не буду больше блондинкой, жирной, я уже не буду этой свининой. Но я для этого что-то делаю, — разоткровенничалась ведущая в шоу «Давай поженимся».

Артистка закодировалась и больше не испытывает проблемы с алкоголем.

Как ведущая передачи «Спокойной ночи, малыши!» сама не могла уснуть без бутылки

Татьяна Судец рассказала, как пыталась бороться с пьянством мужа, но чуть не погибла сама. Фото © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Известная ведущая Татьяна Судец, которую многие знают как тётю Таню из детской программы «Спокойной ночи, малыши», тоже страдала алкоголизмом. Однажды она из-за затуманенного спиртным разума чуть не проиграла все деньги в игровых автоматах.

— Я была уверена, что он изменится. И я старалась, делала всё, чтобы он бросил. Он кодировался. Но таким людям нельзя помочь. Это не лечится. А я пила вместе с мужем, чтобы ему меньше досталось. Но в итоге я просто ушла от него. Мы не разводились. Он умер от сердечной недостаточности через год после этого. Мне до сих пор его жаль. Ему было всего 49 лет, — рассказывала телеведущая в программе «Секрет на миллион».

