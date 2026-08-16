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16 августа, 04:49

Махачев победил Гэрри, защитил титул UFC и установил рекорд

Обложка © ufc.ru

Обложка © ufc.ru

Россиянин Ислам Махачев победил ирландца Иана Мачадо Гэрри, защитил титул UFC в полусреднем весе и установил рекорд по продолжительности победной серии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Поединок прошёл на турнире UFC 330 в Филадельфии.

Судьи единогласно отдали победу российскому бойцу. Махачев продлил свою серию до 17 выигранных поединков подряд и превзошёл результат бразильца Андерсона Сильвы. Тот одержал 16 побед подряд.

Махачев провёл в UFC 19 боёв и выиграл 18 из них. Единственное поражение россиянин потерпел от бразильца Адриано Мартинса в октябре 2015 года.

Титул в полусреднем весе Махачев завоевал в ноябре 2025 года. Тогда он победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей. До перехода в новую категорию россиянин владел поясом в лёгком весе. Он стал первым представителем России с титулами UFC в двух весовых категориях.

Андерсон Сильва выступал в UFC с 2006 года и десять раз защитил пояс в среднем весе. Бразилец владел титулом 2 457 дней, что остаётся рекордом организации. Его победная серия завершилась в июле 2013 года после поражения от американца Криса Вайдмана. Теперь Махачев единолично возглавляет рейтинг бойцов UFC по числу побед подряд.

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Ранее Заур Угуев стал первым девятикратным чемпионом России по вольной борьбе. Олимпийский чемпион выиграл турнир в Москве в весовой категории до 61 кг, победив в финале Рамиза Гамзатова. Девятый титул позволил ему превзойти достижение главного тренера сборной России Хаджимурата Гацалова, который восемь раз побеждал на национальном первенстве. В активе 31-летнего Угуева также три золотые медали чемпионатов мира, две победы на чемпионатах Европы и титул олимпийского чемпиона Игр в Токио.

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Антон Голыбин
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