Махачев победил Гэрри, защитил титул UFC и установил рекорд

Россиянин Ислам Махачев победил ирландца Иана Мачадо Гэрри, защитил титул UFC в полусреднем весе и установил рекорд по продолжительности победной серии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Поединок прошёл на турнире UFC 330 в Филадельфии.

Судьи единогласно отдали победу российскому бойцу. Махачев продлил свою серию до 17 выигранных поединков подряд и превзошёл результат бразильца Андерсона Сильвы. Тот одержал 16 побед подряд.

Махачев провёл в UFC 19 боёв и выиграл 18 из них. Единственное поражение россиянин потерпел от бразильца Адриано Мартинса в октябре 2015 года.

Титул в полусреднем весе Махачев завоевал в ноябре 2025 года. Тогда он победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей. До перехода в новую категорию россиянин владел поясом в лёгком весе. Он стал первым представителем России с титулами UFC в двух весовых категориях.

Андерсон Сильва выступал в UFC с 2006 года и десять раз защитил пояс в среднем весе. Бразилец владел титулом 2 457 дней, что остаётся рекордом организации. Его победная серия завершилась в июле 2013 года после поражения от американца Криса Вайдмана. Теперь Махачев единолично возглавляет рейтинг бойцов UFC по числу побед подряд.

Ранее Заур Угуев стал первым девятикратным чемпионом России по вольной борьбе. Олимпийский чемпион выиграл турнир в Москве в весовой категории до 61 кг, победив в финале Рамиза Гамзатова. Девятый титул позволил ему превзойти достижение главного тренера сборной России Хаджимурата Гацалова, который восемь раз побеждал на национальном первенстве. В активе 31-летнего Угуева также три золотые медали чемпионатов мира, две победы на чемпионатах Европы и титул олимпийского чемпиона Игр в Токио.