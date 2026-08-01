Заур Угуев стал первым девятикратным чемпионом России по вольной борьбе

Заур Угуев стал победителем чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг, который проходит в Москве. В финальной схватке олимпийский чемпион оказался сильнее Рамиза Гамзатова.

Этот успех стал для Угуева девятым на чемпионатах России. Благодаря этому результату он стал единоличным рекордсменом по количеству побед на национальном первенстве, превзойдя достижение главного тренера сборной России Хаджимурата Гацалова, который восемь раз выигрывал турнир.

31-летний Угуев является олимпийским чемпионом Игр в Токио, а также трёхкратным чемпионом мира и двукратным победителем чемпионатов Европы. Девятая победа на чемпионате России укрепила его статус одного из самых титулованных российских борцов современности.

Ранее Life.ru рассказывал, что юниорская сборная России по борьбе стала лидером медального зачёта чемпионата Европы, который проходил в столице Северной Македонии Скопье в июле. Российские спортсмены завоевали 27 наград из 29 возможных, показав лучший результат турнира.