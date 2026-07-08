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8 июля, 00:22

Россиянин Ильясов одолел украинца и взял золото чемпионата Европы по борьбе

Обложка © Федерация спортивной борьбы России

Обложка © Федерация спортивной борьбы России

Российский борец Али Ильясов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет. В финальной схватке в категории до 130 килограммов он досрочно победил украинца Ивана Янковского.

Решающая встреча завершилась уверенной победой россиянина. Ильясов не оставил сопернику шансов и стал одним из главных героев турнира, который проходит в Скопье, столице Северной Македонии.

Помимо золота Ильясова, сборная России пополнила медальную копилку ещё одной высшей наградой. Михаил Шкарин стал чемпионом Европы среди юниоров в весовой категории до 87 килограммов, одержав победу в финале над азербайджанцем Орханом Физули Хаджиевым.

Также российские спортсмены завоевали бронзовые медали. Назар Берковский занял третье место в категории до 77 килограммов, а Салим Казмахов стал бронзовым призёром в весе до 63 килограммов.

Чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет продолжается в Скопье и завершится 12 июля. По итогам турнира будут определены лучшие молодые борцы континента.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв Киева пересмотреть решение МОК по российским спортсменам. Международный олимпийский комитет считает, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно зависеть от того, вовлечены ли власти их страны в войну или другой конфликт. НОК в своём заявлении выразил «категорическое несогласие с решением Исполнительного совета Международного олимпийского комитета». Дипломат заявила, что Киев «переделал все дела», включая убийство в Монако, и теперь требует от Международного олимпийского комитета пересмотра санкций против России.

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Юния Ларсон
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