Российский борец Али Ильясов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет. В финальной схватке в категории до 130 килограммов он досрочно победил украинца Ивана Янковского.

Решающая встреча завершилась уверенной победой россиянина. Ильясов не оставил сопернику шансов и стал одним из главных героев турнира, который проходит в Скопье, столице Северной Македонии.

Помимо золота Ильясова, сборная России пополнила медальную копилку ещё одной высшей наградой. Михаил Шкарин стал чемпионом Европы среди юниоров в весовой категории до 87 килограммов, одержав победу в финале над азербайджанцем Орханом Физули Хаджиевым.

Также российские спортсмены завоевали бронзовые медали. Назар Берковский занял третье место в категории до 77 килограммов, а Салим Казмахов стал бронзовым призёром в весе до 63 килограммов.

Чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет продолжается в Скопье и завершится 12 июля. По итогам турнира будут определены лучшие молодые борцы континента.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв Киева пересмотреть решение МОК по российским спортсменам. Международный олимпийский комитет считает, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно зависеть от того, вовлечены ли власти их страны в войну или другой конфликт. НОК в своём заявлении выразил «категорическое несогласие с решением Исполнительного совета Международного олимпийского комитета». Дипломат заявила, что Киев «переделал все дела», включая убийство в Монако, и теперь требует от Международного олимпийского комитета пересмотра санкций против России.