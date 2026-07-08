Захарова прокомментировала призыв Киева пересмотреть решение МОК
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Киев «переделал все дела», включая убийство в Монако, и теперь требует от Международного олимпийского комитета пересмотра санкций против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Поводом для такой реакции послужило обращение Национального олимпийского комитета Украины к МОК. Международный олимпийский комитет считает, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно зависеть от того, вовлечены ли власти их страны в войну или другой конфликт. НОК в своём заявлении выразил «категорическое несогласие с решением Исполнительного совета Международного олимпийского комитета».
«В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тётку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря ещё оружия просить — все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Дипломат саркастически описала текущую повестку украинских властей. Она напомнила о недавнем покушении на украинского олигарха в Монако. Также Захарова упомянула убийство женщины в Киеве, которая предположительно была причастна к теракту. Ещё один пункт из её списка включает поездку Владимира Зеленского на саммит НАТО в Анкаре. Там главарь киевского режима просил у альянса новые партии вооружений.
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