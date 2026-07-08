Киев «переделал все дела», включая убийство в Монако, и теперь требует от Международного олимпийского комитета пересмотра санкций против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Поводом для такой реакции послужило обращение Национального олимпийского комитета Украины к МОК. Международный олимпийский комитет считает, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно зависеть от того, вовлечены ли власти их страны в войну или другой конфликт. НОК в своём заявлении выразил «категорическое несогласие с решением Исполнительного совета Международного олимпийского комитета».

«В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тётку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря ещё оружия просить — все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», — написала дипломат в своём телеграм-канале.