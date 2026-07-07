Мосийчук*: Подозреваемую в покушении на Ермолаева убили под Киевом ещё в пятницу
Анастасия Березовская. Коллаж © Life.ru / Сайт Интерпола
Анастасия Березовская, которую подозревали в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и его семьи в Монако, была убита ещё в пятницу, а её тело обнаружили только спустя несколько дней. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.
По его словам, женщину застрелили, после чего тело нашли под Киевом. Мосийчук подтвердил, что по делу задержаны двое подозреваемых — действующий офицер Главного управления разведки Украины и бывший сотрудник СБУ.
«Женщина, покушавшаяся на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, была убита четырьмя выстрелами в затылок. Убили ещё в пятницу, а вчера нашли тело», — написал экс-депутат Рады.
Ранее сегодня «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщала, что тело 39-летней Анастасии Березовской, которую связывают с покушением на Ермолаева, обнаружили вечером 6 июля под Киевом. По данным издания, женщина вернулась на Украину 1 июля после выезда из страны в марте 2025 года. В убийстве подозреваются действующий офицер ГУР Украины и бывший сотрудник СБУ.
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* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.