Мосийчук*: Подозреваемую в покушении на Ермолаева убили под Киевом ещё в пятницу

Анастасия Березовская, которую подозревали в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и его семьи в Монако, была убита ещё в пятницу, а её тело обнаружили только спустя несколько дней. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.

По его словам, женщину застрелили, после чего тело нашли под Киевом. Мосийчук подтвердил, что по делу задержаны двое подозреваемых — действующий офицер Главного управления разведки Украины и бывший сотрудник СБУ.

«Женщина, покушавшаяся на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, была убита четырьмя выстрелами в затылок. Убили ещё в пятницу, а вчера нашли тело», — написал экс-депутат Рады.

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