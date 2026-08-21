Ислама Махачева отстранили на месяц после победы на UFC 330

Российский боец Ислам Махачев получил медицинское отстранение на 30 дней после турнира UFC 330. Об этом сообщает MMAJunkie, ссылаясь на список Атлетической комиссии штата Пенсильвания.

Причиной запрета стал ушиб рёбер, который выявили у спортсмена после поединка с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри. Самому Гэрри отстранение не выписали.

Дольше всех выступать не сможет бразилец Рафаэль Тобиас, который проиграл соотечественнику Лукасу Фернандо техническим нокаутом в третьем раунде. Ему закрыли доступ к боям на 180 дней, однако этот срок могут уменьшить, если так решат врачи.

Напомним, ранее россиянин Ислам Махачев победил ирландца Иана Мачадо Гэрри и защитил титул UFC в полусреднем весе на турнире UFC 330 в Филадельфии. Судьи единогласно отдали победу российскому бойцу. Махачев продлил свою победную серию до 17 поединков подряд и установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата, превзойдя результат бразильца Андерсона Сильвы с 16 победами. Всего россиянин провёл в UFC 19 боёв и выиграл 18 из них, потерпев единственное поражение от бразильца Адриано Мартинса в октябре 2015 года.