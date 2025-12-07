«Люблю! Мы это сделали!» Новый чемпион UFC Пётр Ян покинул октагон с флагом России на плечах
Пётр Ян после победы над Двалишвили покинул октагон с российским флагом на плечах
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ufc
Российский боец Пётр Ян после уверенной победы над грузинским чемпионом легчайшего веса Мерабом Двалишвили покинул арену с флагом России на плечах. Видео публиковал официальный аккаунт UFC.
Пётр Ян одержал победу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ufc
«Россия, всем привет. Спасибо большое всем болельщикам, мы это сделали!», — сказал новый чемпион.
Из октагона Пётр Ян выходил под оглушительные крики болельщиков, которые приехали в Лас-Вегас поддержать спортсмена. Он поблагодарил свою жену, маму и детей за поддержку, а также выразил признательность фанатам.
Напомним, что сегодня Пётр Ян одержал победу над Мерабом Двалишвили единогласным решением судей. На протяжении всех пяти раундом российский спортсмен разбивал грузинского бойца в стойке и блокировал все его попытки тейкдаунов, сводя на нет ультимативную борьбу прославленного соперника.
