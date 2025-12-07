Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 07:51

«Люблю! Мы это сделали!» Новый чемпион UFC Пётр Ян покинул октагон с флагом России на плечах

Пётр Ян после победы над Двалишвили покинул октагон с российским флагом на плечах

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ufc

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ufc

Российский боец Пётр Ян после уверенной победы над грузинским чемпионом легчайшего веса Мерабом Двалишвили покинул арену с флагом России на плечах. Видео публиковал официальный аккаунт UFC.

Пётр Ян одержал победу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ufc

«Россия, всем привет. Спасибо большое всем болельщикам, мы это сделали!», — сказал новый чемпион.

Из октагона Пётр Ян выходил под оглушительные крики болельщиков, которые приехали в Лас-Вегас поддержать спортсмена. Он поблагодарил свою жену, маму и детей за поддержку, а также выразил признательность фанатам.

«Больше чем спорт»: Чемпион UFC из Грузии заявил об особом значении боёв с россиянами
«Больше чем спорт»: Чемпион UFC из Грузии заявил об особом значении боёв с россиянами

Напомним, что сегодня Пётр Ян одержал победу над Мерабом Двалишвили единогласным решением судей. На протяжении всех пяти раундом российский спортсмен разбивал грузинского бойца в стойке и блокировал все его попытки тейкдаунов, сводя на нет ультимативную борьбу прославленного соперника.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar