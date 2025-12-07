Пётр Ян сенсационно победил в реванше Двалишвили и вернул себе пояс чемпиона UFC

Российский боец Пётр Ян одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили в главном поединке UFC 323 в Парадайсе (штат Невада) и стал новым чемпионом в легчайшем весе. Исторический реванш завершился единогласным решением судей после пяти напряжённых раундов.

Победа Яна. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ufc

Это 20-я победа в карьере 32-летнего спортсмена, который провел свой 25-й профессиональный бой. Для Яна эта встреча стала возможностью взять реванш за прошлое разгромное поражение от Двалишвили в марте 2023 года. Ранее он уже завоевывал чемпионский пояс UFC в июле 2020-го, но лишился его в марте 2021 года из-за дисквалификации за запрещённый прием.

Таким образом, Пётр Ян вернул себе титул, который удерживал два года назад. Перед этим боем он занимал третью строчку официального рейтинга UFC в своей весовой категории.

Ян является мастером спорта по боксу и ММА, а также обладателем синего пояса по бразильскому джиу-джитсу. Двалишвили же был доминирующим чемпионом и выходи на рекордную четвёртую защиту пояса в этом году.

Путь Петра Яна на вершину выдался долгим и тернистым. После карьерного спада ему пришлось вновь набирать форму и идти к поясу через других соперников. В предыдущем поединке он одолел американца МакГи. После этого он бросил вызов Мерабу Двалишвили.